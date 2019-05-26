اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأحد، على رأسها، توجيه الرئيس السيسي بتكثيف جهود نقل تجربة وخبرة مصر بالقطاع الصحى للأشقاء الأفارقة.

السيسي يوجه بتكثيف جهود نقل تجربة وخبرة مصر بالقطاع الصحى للأشقاء الأفارقة السكة الحديد تبدأ غدا طرح مقاعد قطارات العيد الإضافية للحجز تأجيل قضية خاطف طائرة مصر للطيران إلى جلسة 26 يونيو المقبل "الكهرباء" تبحث إمكانية إعادة النظر فى أسعار تعريفة الكهرباء بالوادي الجديد انتهاء فترة التقديم على وظائف الجامعات الأهلية الجديدة "سلمان والجلالة والعلمين" 10يونيو Advertisements الجزائر: إحالة ملفات 11 وزيرا وملف والى العاصمة السابق إلى المحكمة العليا شاب مصرى ينافس فى انتخابات البرلمان الأوروبى عن النمسا اليوم "الأعلى للإعلام" يقرر منع بث برنامج شيخ الحارة لمدة شهر الإسكندرية تخصص 120 أتوبيسا لخدمة جماهير الزمالك فى نهائى الكونفيدرالية اتحاد الكرة: مباراة الأهلى وبيراميدز فى الكأس ستقام بعد أمم أفريقيا

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