أخبار مصر

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الأحد، على رأسها، توجيه الرئيس السيسي بتكثيف جهود نقل تجربة وخبرة مصر بالقطاع الصحى للأشقاء الأفارقة.

31831-الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي
 

السيسي يوجه بتكثيف جهود نقل تجربة وخبرة مصر بالقطاع الصحى للأشقاء الأفارقة

 

 

سكك حديد مصر

السكة الحديد تبدأ غدا طرح مقاعد قطارات العيد الإضافية للحجز

 

 

خاطف طائرة مصر للطيران

تأجيل قضية خاطف طائرة مصر للطيران إلى جلسة 26 يونيو المقبل

 

 

محطه كهرباء

"الكهرباء" تبحث إمكانية إعادة النظر فى أسعار تعريفة الكهرباء بالوادي الجديد

 

 

إنشاءات جامعة الجلالة الجديدة

انتهاء فترة التقديم على وظائف الجامعات الأهلية الجديدة "سلمان والجلالة والعلمين" 10يونيو

 

Advertisements

 

الجزائر

 الجزائر: إحالة ملفات 11 وزيرا وملف والى العاصمة السابق إلى المحكمة العليا

 

 

الشاب المصرى ميسرة سليمان

شاب مصرى ينافس فى انتخابات البرلمان الأوروبى عن النمسا اليوم

 

 

 

اجتماع-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام

"الأعلى للإعلام" يقرر منع بث برنامج شيخ الحارة لمدة شهر

 

 

جمهور الزمالك

الإسكندرية تخصص 120 أتوبيسا لخدمة جماهير الزمالك فى نهائى الكونفيدرالية

 

 

 

الاهلى وبيراميدز

اتحاد الكرة: مباراة الأهلى وبيراميدز فى الكأس ستقام بعد أمم أفريقيا

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا