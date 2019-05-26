استعدادًا لأمم أفريقيا.. "القناة للكهرباء" تتسلم 10 وحدات توليد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تسلم المهندس محمد السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، 10 وحدات توليد كهرباء محملة على 10 سيارات كاتمة للصوت قدرة الواحدة 300 ك. ف أمبير، وذلك استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقة.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية، في 15 يونيو المقبل، على أن يكون حفل الختام والمباراة النهائية في 13 يوليو 2019.

وأوضح رئيس شركة القناة، أن الهدف من الوحدات الجديدة تأمين التغذية الكهربائية لكل من استاد الإسماعلية والسويس، وكذلك لتكون الشركة جاهزه لتأمين التغذية الكهربائية لجميع المؤتمرات الدولية التي تقام بمصر.

وأكد "السيد"، استعداد الشركة بمختلف قطاعاتها وإداراتها لاستقبال البطولة.