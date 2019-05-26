محمد علي خير يروي بطولة قائد كتيبة الدبابات بالشيخ زويد

محمد اسماعيل - القاهرة -

كتبت- سحر عزام:

روى الإعلامي محمد علي خير، قصة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد شعبان، قائد كتيبة الدبابات بالشيخ زويد، والذي استشهد في 8 نوفمبر 2018.

وقال خير، خلال تقديمه برنامج "الأسطورة" المذاع عبر "راديو 9090"، اليوم الأحد: "إن الشهيد أحمد شعبان تخرج في الكلية الحربية ضمن الدفعة 94 حربية، وتخصص في المدرعات واتسم بالشجاعة والتواضع وإنقاذه زملاءه خلال اقتحامهم عديدًا من البؤر الإرهابية"، لافتًا إلى دعوة الشهيد خلال أدائه فريضة الحج بأن ينال الشهادة.

وأضاف مقدم "الأسطورة" أن العقيد أركان حرب أحمد شعبان، استشهد متأثرًا بطلق ناري في الرأس من قناص خلال مشاركته في مداهمات في جنوب الشيخ زويد ونطق الشهادة أربع مرات قبل خروج روحه إلى بارئها.