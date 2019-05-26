"العربية للتصنيع" تبحث مع وفد روسي توطين تكنولوجيا صناعة الميكروباص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دولة روسيا، خاصة في ظل قوة ومتانة العلاقات بين الرئيسين عبد الفتاح السيسى وفلاديمير بوتين، مشددًا على أهمية عودة الشركات الروسية للسوق المصرى للتعاون فى مجالات التصنيع المختلفة.

جاء هذا خلال زيارة نيكولاي اسلانوف، الملحق التجاري بسفارة روسيا فى مصر ووفد شركة GAZ GROUP، لبحث التعاون في عدد من مجالات الصناعة ومنها الميكروباص والمركبات بأنواعها المختلفة.

وأوضح "التراس"، أنه تم بحث سبل تسهيل أساليب التعاون في جميع مجالات التصنيع، وضرورة وجود قنوات اتصال مُباشرة بين الجانبين لتعزيز ذلك مُستقبلا، مشيرا إلى بحث التعاون فى مجال صناعة الميكروباص والمركبات بأنواعها المختلفة، مشددا على أهمية تعميق نسب التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

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وأشاد "التراس" بجودة وكفاءة الصناعات الروسية فى مجالات الميكروباص وتحلية مياه البحر والسكة الحديد والإلكترونيات والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة واللوادر والأوناش، مؤكدا أننا نتطلع للتعاون والتصنيع المشترك فى كافة مجالات الصناعة وتوفير كافة الإمكانيات والسبل لتسريع عجلة التنمية ببلادنا.

من جانبه، أوضح نيكولاى اسلانوف Nikolay Y.Aslanov الملحق التجارى بسفارة روسيا في مصر، أن الشركات الروسية متحمسة للمشاركة باستثماراتها وامكاناتها الصناعية والتكنولوجية فى عدة مشاريع فى مصر، مُشيدا بالجهود المبذولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع مجالات التنمية.

وأشار الملحق التجاري إلى أنه تم التعرف على أنشطة الهيئة العربية للتصنيع وخُططها المُستقبلية، وهناك تطلع إلى دعم المزيد من أوجه التعاون فى العديد من المجالات الصناعية خاصة أن الهيئة تمثل أحد أعمدة الصناعة المصرية، وأنها ستكون لها مكانة خاصة في طريق تعزيز هذا التعاون.