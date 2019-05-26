الإفتاء: لا يجوز إفطار الطلاب في رمضان بسبب الامتحانات إلا بشروط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز للطلاب الإفطار فى شهر رمضان بسبب الامتحانات إلا بشروط معينة.

وأضاف عبدالسميع، في فتوى له، بثتها الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "فيسبوك"، الأحد، أن إفطار الطالب في رمضان بسبب الإمتحانات جائز بشرط أن يتعرض لإرهاق شديد، ويخشى أن يحدث له إغماء أو نوع من أنواع التعب الشديد وفقد التركيز فى الامتحان والمذاكرة.

وأشار أمين الفتوى إلى أن دار الإفتاء المصرية، أكدت فى فتوى سابقة أن الأصل وجوب الصوم على الطالب المكلَّف، فإن شق عليه الصوم وتحققت فيه شروطٌ معيَّنة جاز له الفطر، لكن إن لم تتحق فيه فعليه الصوم، والشروط هي:

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أولًا: أن يتعرض الطالب جراء الصوم لتضررًا حقيقيًّا لا موهومًا.

ثانيًا: أن يغلب على ظن الطالب الرسوب أو ضعف النتيجة وتدهور مستواه بسبب الصيام.

ثالثًا: أن تكون المذاكرة مضطرًّا إليها فى شهر رمضان ولا يمكن تأجيلها.

رابعًا: أن لا يتجاوز في الإفطار أيام الاحتياج والضرورة للمذاكرة أو الامتحانات إلى غيرها.