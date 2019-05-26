أخبار مصر | العثور على "جرار جنائزية" في مقبرة عمرها 500 عام بالأمازون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على "جرار جنائزية" في مقبرة عمرها 500 عام بالأمازون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثر علماء الآثار من معهد ميراوا في الأمازون على مقبرة مكونة تسعة جرار جنائزية لسكان أصليين ربما كانوا قد سكنوا المنطقة منذ حوالي 500 عام.

وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها العلماء البرازيليون بتحديد وحفر مقابر من ما تسمى متعددة الألوان -وهي مجموعة من القطع الفخارية من عصور ما قبل التاريخ في أمريكا الجنوبية- مباشرة من الأرض.

يقول إدوارد كازو تاماناها ، عالم الآثار بمعهد ماميراوا إن "الجرار الجنائزية كتلك التي وجدت كانت شائعة في الأمازون البرازيلية وفي الأجزاء الأمازونية من بلدان مثل بيرو والإكوادور"، "لكن الباحثين يجدون هذه الصناعات عادة في يد السكان المحليين ، الذين يجيدون هذ الفن بالفعل.

ويأمل الفريق في العثور على أدلة من المزيد من التحاليل المخبرية المتعمقة ، وفقًا للمعهد، "نأمل في الحصول على هذه المعلومات من وزخارفهم، والمحتوى الذي لديهم في الداخل، ووضع كل هذه العوامل معًا للوصول إلى طريقة تشرح بقايا هذه الحضارة، كما كشفت الحفريات عن علامات لمجتمع أكبر من المجتمع الذي أنتج الجرار الجنائزية.