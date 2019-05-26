أخبار مصر | الآثار: إرسال قائمة بكافة الفعاليات والمناسبات الأثرية لـ"جوجل" لنشرها والترويج لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآثار: إرسال قائمة بكافة الفعاليات والمناسبات الأثرية لـ"جوجل" لنشرها والترويج لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت وزارة الآثار، بإرسال قائمة بكافة المناسبات والفاعليات الأثرية الكبري للتنسيق مع جوجل لنشرها والتعريف والاحتفال بها علي صفحتها الرسمية والترويج للحضارة المصرية الفريدة والعريقة والتي هي القوة الناعمة لمصر.

جاء ذلك على إثر تلقي وزارة الآثار خطابًا من لينو كاتاروزي Lino Cattaruzzi، مدير جوجل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يؤكد فيه حرص "جوجل" علي إبراز الحضارة و الآثار المصرية والاحتفاء بها.

يذكر أن جوجل قامت اليوم الموافق 26/05/2019 بالاحتفال بمرور ٦٥ عاما علي اكتشاف مركب خوفو الأولى بوضع صورة للمركب على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث العملاق جوجل بهدف تعريف العالم بتلك الذكرى وما حدث بها.