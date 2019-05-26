انت الان تتابع الصحفيين العرب ترفض دعوة ترامب لعقد مؤتمر في المنامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الاتحاد يرفض كافة المشاريع الأمريكية التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.. ويرفض دعوة ترامب إلى تنظيم مؤتمر اقتصادي في المنامة لتمرير صفقة القرن

عقدت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب اجتماعها، اليوم الأحد، بمقر الاتحاد بالقاهرة برئاسة مؤيد اللامي، وحضور أعضاء الأمانة العامة عبد الله البقالي، الدكتور عبد الله الجحلان، ناجي البغوري، ناصر أبو بكر، عدنان الراشد، الصادق الرزيقي، وخالد ميري الأمين العام، وحاتم زكريـا مساعد رئيس الاتحاد، وسالم الجهوري، إلياس مراد، عابي فارح الأمناء المساعدون. وكانت قد قررت الأمانة العامة للاتحاد دعوة كافة نقباء الصحافة العربية، الذين تم انتخابهم مؤخرا ليتم تكريمهم في أثناء انعقاد اجتماع الأمانة العامة.

وحضر الاجتماع، الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عهدية أحمد رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية، محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، جوزيف القصيفي نقيب محرري الصحافة اللبنانية، موسى عبد النور رئيس اتحاد الصحفيين السوريين. اقرأ أيضا| خطة

وحضر الاجتماع، الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عهدية أحمد رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية، محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، جوزيف القصيفي نقيب محرري الصحافة اللبنانية، موسى عبد النور رئيس اتحاد الصحفيين السوريين. اقرأ أيضا| خطة أمريكية جديدة.. تأجيل صفقة القرن لاغتصاب الضفة الغربية وأكدت الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، على رفض كافة المشاريع الأمريكية، التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، ورفض دعوة ترامب إلى تنظيم مؤتمر اقتصادي في المنامة لتمرير صفقة القرن. وقررت الأمانة العامة ترجمة تقرير حالة الحريات الصحفية في العالم العربي 2018 - 2019 إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، وتوزيعه على كافة المنظمات الدولية والعربية المختصة بحرية الصحافة والإعلام. اقرأ أيضا| نائب: شائعات صفقة القرن تؤكد كذب الإخوان ووافقت الأمانة على دعوة هيئة الصحفيين السعوديين لاستضافة اجتماع المكتب الدائم والأمانة العامة بالعاصمة الرياض، في شهر أكتوبر المقبل. Advertisements كما تلقت 4 دعوات لاستضافة المؤتمر العام للاتحاد، المقرر عقده العام المقبل، من نقابة الصحفيين المصرية ونقابة الصحفيين اللبنانية وجمعية الصحفيين العمانية ونقابة الصحفيين المغربية، وتقرر خلال الاجتماع أن يتم اختيار النقابة أو الجمعية المستضيفة خلال اجتماع المكتب الدائم بالرياض. اقرأ أيضا| ضياء رشوان: زيادة دعم «الصحفيين العرب» لمليوني جنيه وقررت الأمانة العامة تكليف الوفد الذي سيمثلها في مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين في تونس، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو المقبل، بالتنسيق بين مرشحي الدول العربية في انتخابات الاتحاد. وأعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين، خلال الاجتماع، زيادة الدعم السنوي للاتحاد من الحكومة ليصبح 2 مليون جنيه بدلا من 250 ألف جنيه، داعيا إلى استضافة مصر المؤتمر المقبل لاتحاد الصحفيين العرب، وأن تتحمل نقابة الصحفيين المصرية كافة ترتيبات ومتطلبات المؤتمر. فيما تقدم رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي، بالشكر للحكومة المصرية على زيادة دعمها السنوي لاتحاد الصحفيين العرب. اقرأ أيضا| نقيب الصحفيين: تطبيق زيادة البدل بدءا من مايو الجاري وتقرر تشكيل لجنة برئاسة عدنان الراشد نائب رئيس الاتحاد، لسرعة إعداد تقرير عن تنمية موارد الاتحاد. وكلفت الأمانة العامة الامين العام، خالد ميري ونقيب الصحفيين المصريين، للتباحث مع جامعة الدول العربية حول المزايا الممنوحة لبطاقة عضوية الاتحاد، كما كلفت عبد الله البقالي نائب رئيس الاتحاد، لإعداد ورقة عمل حول الإعلام الورقي وانتظام انتخابات الجمعيات والنقابات العربية، لبحث إضافتها للنظام الأساسي للاتحاد. وفي ختام الاجتماع، سلم رئيس الاتحاد، درع الاتحاد لنقباء الصحافة العربية الجدد وهم: محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين، موسى عبد النور رئيس اتحاد الصحفيين السوريين، جوزيف القصيفي نقيب محرري الصحافة اللبنانية، عهدية أحمد رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحفيين العرب ترفض دعوة ترامب لعقد مؤتمر في المنامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.