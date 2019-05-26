اليمن المتطرف الفرنسى يعلن تصدره نتائح الانتخابات الأوروبية بنسبه 23.2%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر حزب "التجمع الوطني" اليمينى المتطرف الذى تقوده مارين لوبان نتائج الانتخابات الأوروبية فى فرنسا التي جرت الأحد، وذلك بنسبة 23,2 بالمئة، متقدما على حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" الذى حصل على نسبة 21,9 بالمئة من الأصوات حسبما كشفت الاستطلاعات.
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة فى الانتخابات الأوروبية بفرنسا بلغت 43,29 فى المئة فى الساعة الخامسة بالتوقيت الفرنسى أى بزيادة 8 نقاط مقارنة بانتخابات 2014، حسبم ذكرت إذاعة مونت كارلو الدولية.
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