شكرا لقرائتكم خبر عن "شهد" تطلب الخلع: "مبيفهمش فى الإتيكيت وبيحرجنى وسط أصدقائى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت زوجة دعوى خلع، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت فيها خشيتها أن لا تقيم حدود الله، وبررت ذلك: "زوجى يتسبب لى بالحرج وسط أصدقائى، ورغم محاولتى تثقيفه وتعليمه أصول الإتيكيت، ولكن مفيش فايدة منه، زهقت وأصابنى بالإحباط، ليصر على معاملته وتصرفاته التى لا تطاق وتعنيفى بدون سبب".

وتابعت "شهد.أ" أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "12 شهر كانت كفيلة بتدمير حياتى، بسبب إصراره على التعنت ومواجهتى من قبل والدته بالدلع وعدم تحمل المسئولية، لأكتشف بعد الزواج أننى ارتكبت أكبر خطأ فى حياتى بعد أن قبلت الزواج من شخص غير متكافئ معى فى المستوى المادى والاجتماعى".

وأضافت: "أصر على عدم تطوير نفسه وبسبب تصرفاته وسلوكه تم رفده واعتمد على راتبى وهددنى بالقتل عندما رفض الإنفاق على"، واستطردت: "اعتاد زوجى على أن يحتد على بالحديث، على الرغم من رؤيته طريقة معاملة جميع أزواج صديقاتى".

وأضافت: "عندما كنت أواجهه بالحقيقة ومدى تخلفه بسبب رفضه تعلم أشياء جديدة يواجهنى بالانتقاد، إلى أن جاء اليوم الذى تعدى على بالضرب وكان هذا الفيصل، فتركت له المنزل، حيث أدركت أننى لا يمكننى أن أكمل معه حياتى فلجأت لمحكمة الأسرة لأرتاح منه".