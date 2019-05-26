شكرا لقرائتكم خبر عن خالد أبو بكر وأكرم القصاص ومعتز عبد الفتاح بحفل إفطار مجلس الدولة السنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم نادى قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار سمير البهى، حفل الإفطار السنوى، بأحد فنادق بمنطقة الزمالك، وحضر الحفل الإعلامى خالد أبو بكر، وأكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع ومعتز عبد الفتاح .

وأكد المستشار وائل فرحات، المتحدث باسم نادى مجلس الدولة، أنه سيتم على هامش الحفل تكريم نماذج مشرفة من شهداء مصر الأبرار من رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة، ومن أبرزهم:

من شهداء القضاء الشهيد هشام بركات والشهيد محمد مروان والشهيد عمر حماد والشهيد عبد المنعم مصطفى عثمان،ومن رجال القوات المسلحة الشهيد أحمد منسي والشهيد أحمد الشبراوي والشهيد عماد امير رشدي والشهيد ابانوب صابر والشهيد مينا مجدي .

ومن رجال الشرطة الشهيد نبيل فراج والشهيد مصطفى الخطيب والشهيد ساطع النعماني.

كما سيتم تكريم أسماء مستشارى مجلس الدولة الذين وافتهم المنية خلال العام الماضى وكذا شيوخ مجلس الدولة الذين سيكتمل عطائهم هذا العام.

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