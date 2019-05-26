انت الان تتابع عمرو خالد: وأنت تبحث عن ليلة القدر.. ردد هذا الذكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عمرو خالد

قال الدكتور عمرو خالد الداعية الإسلامي، إن ذكر الله يضيء القلب والحياة، لأنك حينما تذكره يقذف قبسا من نوره في قلبك، يضيء حياتك، قراراتك، اختياراتك، ويذلل لك مصاعب الحياة وينير لك ظلماتها، مضيفا أن نور الله تعالى ينزل "في بيوت أذن الله أن ترفع"، ينزل على "رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة"، على الذاكرين والمصلين، ومن لا يريد هذا النور "كظلمات في بحر لجي"، "ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور"، جاء ذلك في الحلقة الـ21، من برنامجه الرمضاني "فاذكروني" عبر موقع فيسبوك، اليوم الأحد، التي خصصها للحديث عن ذكر "يا نور نور صدورنا".

وأوضح خالد أن الوجود كله يضيء بنور الله، الذي أنار الكون والنجوم والشمس والقمر، فهو مصدر النور للكون، "لولا الله لأظلم الكون"، لافتا إلى أن يوم القيامة يسود الظلام التام "إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت"، لأن الشمس والنجوم والكواكب والقمر كلها ستنطفئ، فمن أين النور يومها؟ نور الله ذاته، "وأشرقت الأرض