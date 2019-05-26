شكرا لقرائتكم خبر عن قناة «TeN» تحتفل بنجاح خريطتها الرمضانية في حفل إفطار تحت شعار «رمضان نورنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظّمت قناة TeN حفل إفطارها السنوي، الذي شهد حضور عدد من المسؤولين والفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة، بجانب العاملين بالمحطة الفضائية المصرية، ونجوم الأعمال الدرامية والكوميدية، والبرامجية، على شاشتها في رمضان، تحت شعار «رمضان نورنا»، والذي زين شاشة TeN على مدار الشهر الكريم.

وكان من أبرز الحضور الفنان محمد صبحي والفنان سامح حسين والإعلامي وائل الإبراشي والإعلامي محمد الباز والإعلامي رامي رضوان والكاتب الصحفية فريدة الشوباشي.

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والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والكاتب الصحفي عماد الدين حسين والباحث إسلام بحيري والكاتب الصحفي عبدالرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية والدكتور خالد منتصر والإعلامي كمال ماضي والكاتب الصحفي سمير عمر والكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتور سعد الدين الهلالي والكاتب الصحفي سليمان جودة والكاتب الصحفي محمد الأمين والإعلامية قصواء الخلالي والدكتور عمرو الورداني والداعية أحمد الطلحي بجانب عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في تونس ورواندا واليمن.

وعلى هامش حفل الإفطار، كرّمت القناة الفنان الكبير محمد صبحي، والكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وقناة الغد الفضائية الإقليمية العربية، تقديرًا لدورهم ومساهمتهم في المشهد الثقافي والفني والإعلامي المصري، حيث أهدى الإعلاميان عمرو عبدالحميد مدير عام قناة TeN ونشأت الديهي، الرئيس التنفيذي للقناة، درع القناة لكل من الفنان محمد صبحي، والأستاذ أحمد الحزوري، رئيس قناة الغد.

يُشار إلى أن القناة تحرص سنويًا على تنظيم حفل الإفطار الذي يجمع كافة العاملية بالقناة، فيما يشهد الحفل حضور بارز من الشخصيات العامة والفنانين والمسؤولين والإعلاميين.