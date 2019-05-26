شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة ومدير الأمن يتقدمان الجنازة العسكرية لـ«وكيل المرور» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، واللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، الجنازة العسكرية، للعميد إيهاب بركات، وكيل إدارة مرور البحيرة، في مسقط رأسه بقرية أورين التابعة لمركز شبراخيت، والذى وافته المنية، مساء أمس، إثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء قيامة بتادية عمله، بالمرور على الخدمات المرورية.

وشارك في الجنازة الآلاف من أهالى القرية واللواء فاضل عمار، نائب مدير الأمن، والعميد محمود كمال، مدير إدارة مرور البحيرة.

ونعى المحافظ الفقيد، قدم التعازى لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله في الشهداء والصالحين وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان.

محافظ البحيرة ومدير الأمن يتقدما الجنازة العسكرية لـ«وكيل المرور»

محافظ البحيرة ومدير الأمن يتقدما الجنازة العسكرية لـ«وكيل المرور»

محافظ البحيرة ومدير الأمن يتقدما الجنازة العسكرية لـ«وكيل المرور»

محافظ البحيرة ومدير الأمن يتقدما الجنازة العسكرية لـ«وكيل المرور»