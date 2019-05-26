شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لمعاقبة القناة.. "القاهرة والناس" ترفض استلام قرار وقف بسمة وهبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علمت ”الخليج 365”، أن نقابة الإعلاميين، أرسلت لقناة القاهرة والناس قرار مجلس إدارة النقابة بإيقاف مقدمة برنامج "شيخ الحارة" بسمة وهبة، عن ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعها مع النقابة تطبيقا لنص المادتين 2/19 من قانون نقابة الإعلاميين، إلى قناة القاهرة والناس، وذلك حتى لا تقع القناة ومقدمة البرنامج تحت المسئولية القانوتية .

وأكدت مصادر، أن القناة رفضت استلام قرار نقابة الإعلاميين بإيقاف بسمة وهبة عن ممارسة النشاط الإعلامى .

وفى السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هناك اتجاه داخل المجلس لمعاقبة قناة القاهرة والناس، وذلك بسبب رفض استلام قرار نقابة الإعلاميين وتنفيذه .

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وكان الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، أكد أن مجلس النقابة اتخذ قرارا بوقف بسمة وهبة، مقدمة برنامج شيخ الحارة المذاع على قناة القاهرة والناس، بناءً على تقرير المرصد الإعلامى للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة يوم 19 مايو، التى استضافت فيها الفنان ماجد المصرى، والتى تخالف ميثاق الشرف الإعلامى، ومدونة السلوك المهنى .

وأضاف "سعدة" فى بيان له :" خالفت أيضا قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 الذى حظر ممارسة النشاط الإعلامى دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة، حيث إنها لم تقم بتقنين أوضاعها مع النقابة، وغير مقيدة بأى من جداول القيد، ولم تحصل على تصريح مزاولة المهنة وفقاً للمادتين " 2 – 19 " من قانون النقابة".