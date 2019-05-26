شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يقرر منع بث برنامج شيخ الحارة لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منع بث برنامج شيخ الحارة على قناة القاهرة والناس لمدة شهر، على خلفية الشكاوى المقدمة ضده . وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد تلقى العديد من الشكاوى ضد برنامج "شيخ الحارة" الذى تقدمه بسمة وهبة على قناة القاهرة والناس خاصة حلقة الفنان ماجد المصرى التي حملت إساءات للأفارقة. Advertisements

منع بث برنامج شيخ الحارة لمدة شهر

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