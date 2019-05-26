شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية تخصص 120 أتوبيسا لخدمة جماهير الزمالك فى نهائى الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية 120 أتوبيسا لخدمة جماهير نادى الزمالك الذين يحضرون مباراة نهائى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية فى ستاد برج العرب.

وأصدر المهندس محمد زكريا، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، تعليمات للمهندس على صقر، مدير عام المتابعة والحركة، للعمل على توفير الراحة والانتقالات لجمهور مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى، عبر إطلاق أكثر من 120 أتوبيسا لخدمة الجمهور من وإلى برج العرب.

وأشارت الهيئة فى بيان صادر عنها اليوم، إلى أن نقاط التجمع تتوزع على محطة مصر وكوتة والكيلو 21 والعامرية، مع مراعاة تطورات المباراة وامتدادها إلى الوقت الإضافى وضربات الجزاء، بتوفر خدمة سهر لنقل الجماهير. مؤكدة أنه جارٍ انطلاق الأتوبيسات إلى ستاد برج العرب.