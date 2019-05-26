السيسي يوجه بالكشف المبكر لضعف وفقدان السمع إجباريا لحديثى الولادة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السيسي يوجه بتكثيف جهود نقل تجربة وخبرة مصر بالقطاع الصحى للأشقاء الأفارقة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان مدير مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف الخاص بعدد من ملفات التعاون فى القطاع الصحى مع القارة الأفريقية، حيث وجه الرئيس فى هذا الصدد بتكثيف الجهود لنقل التجربة والخبرة المصرية ذات الصلة إلى الأشقاء الأفارقة، فى إطار الدعم الموجه للدول الأفريقية فى مجال الصحة، وذلك للمساهمة فى الجهود الدولية للارتقاء بالخدمات الصحية فى أفريقيا، على نحو يساعد على تحقيق معدلات التنمية المستدامة المنشودة بالقارة.

وفى إطار تطورات تنفيذ مبادرة الرئيس لعلاج مليون مواطن أفريقى من فيروس "سي"، استعرضت وزيرة الصحة نتائج الزيارات التنسيقية التى تمت مؤخرًا فى هذا الصدد لكلٍ من السودان وتشاد والصومال وإثيوبيا وإريتريا، بالإضافة إلى التنويه إلى الزيارات المقررة فى ذات الإطار إلى كلٍ من أوغندا وكينيا وتنزانيا، وذلك لتقييم الوضع وتحديد احتياجات تلك الدول فى هذا المجال سواء من ناحية المسح أو توفير العلاج أو تدريب الكوادر الطبية المحلية. أما فيما يتصل بمبادرة الرئيس لمكافحة الالتهاب الكبدى الفيروسى "بي" فى أفريقيا؛ عرضت وزيرة الصحة الجهود المصرية التنسيقية لمساعدة الدول الأفريقية فى الحصول على العقاقير اللازمة، فضلًا عن تغطية القارة ببرامج تطعيم ثابتة ومنتظمة لفيروس "بي".

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وأوضح المتحدث الرسمى أن وزيرة الصحة أشارت كذلك إلى ما تم خلال الفترة الماضية من دعم الدول الأفريقية بإمدادات وشحنات من الأدوية المصرية، كالسودان وجيبوتى وإريتريا، إلى جانب خطط الوزارة لاستقدام فرق طبية من بعض الدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة للمشاركة فى برنامج تدريبى فى عدد من المجالات الصحية، كالتحاليل الطبية وأمراض الكبد والكلى والرمد.

وأضاف السفير بسام راضى أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى استعراض آخر تطورات مبادرة الرئيس لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع، بما فيها القضاء على قوائم الانتظار لعمليات جراحة قوقعة الأذن للأطفال، حيث وجه الرئيس فى هذا الصدد بالعمل على دعم جهود الاكتشاف المبكر لضعف وفقدان السمع، وذلك من خلال جعل فحص السمع روتينيًا وإجباريًا للأطفال حديثى الولادة، بحيث تسهل فى المستقبل عملية متابعة وعلاج الطفل المكتشف إصابته.

كما شهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة"، فضلًا عن مبادرة فحص طلبة المدارس للكشف عن أمراض سوء التغذية، بالإضافة إلى البرنامج المستقبلى المقرر تنفيذه تحت رعاية الرئيس لرعاية صحة المرأة المصرية عن طريق الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي.

وقامت وزيرة الصحة كذلك بعرض نتائج مشاركتها فى الدورة 72 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية المنعقدة مؤخرًا بجنيف، والتى شهدت إشادة دولية واسعة بجهود الدولة للارتقاء بصحة المواطنين المصريين.