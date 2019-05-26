شكرا لقرائتكم خبر عن اصنعيها بنفسك فى المنزل.. 3 أقنعة تخلصك من شعر الوجه وتعمل على تفتيح البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تكون إزالة شعر الوجه من خلال إزالته بالشمع أو التخييط مهمة مؤلمة، لأن هذه الطرق يمكن أن تسبب أضرارًا للجلد، كما أن استخدام أدوات إزالة الشعر، والشفرات ستجعل الوضع أكثر سوءً، لأنه في بعض الأحيان ينمو الشعر مرة أخرى أكثر كثافة وأقوى.

وفى هذا الإطار، قالت صحيفة boldsky الهندية: "لحسن الحظ، هناك العديد من الطرق الطبيعية التى يمكنك محاولة التخلص من شعر الوجه، من الأفضل التمسك بالمنتجات الطبيعية لأنها لن تضر الجلد، مثل الباباى، وهى ثمرة رائعة لأنها فعالة جدا فى إزالة شعر الوجه غير المرغوب فيه، وتحتوى على المكون الذى يسمى" papain "،والذى يساعد على تحطيم بصيلات الشعر، وبالتالى يمنع إعادة نمو الشعر.

وأضافت الصحيفة، يحتوي الباباى الخام على كمية عالية من الغراء، لذلك فإن استخدام البابايا الخام أكثر فعالية، يتميز البابايا أيضًا بخصائص تفتيح البشرة التى تساعد على إزالة التصبغ والعيوب، مما يجعل البشرة اكثر نضارة ورطبة، يمكن خلط الباباى الخام بمكونات مختلفة لصنع أنواع مختلفة من الأقنعة.

واستعرضت الصحيفة 5 أقنعة للوجه يمكن صنعها بسهولة فى المنزل.. تعرفى عليها:

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1. البابايا الخام مع الكركم

الكركم يحتوى على الكركمين، وهو مركب طبيعى مضاد للالتهابات يعزز صحة الجلد الجيدة، ويساعد أيضًا في إزالة الشعر غير المرغوب فيه.

عند وضعها على الجلد، تتمتسك مثل الغراء الخفيف، وتزيل الشعر من الجذور، الاستخدام المنتظم للكركم يقلل من نمو الشعر، المكونات ملعقتان كبيرتان من البابايا المهروسة النيئة ½ ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم اترك القناع لمدة 15 دقيقة، اغسله بالماء العادى، استخدم هذا القناع 2-3 مرات فى الأسبوع.

2. الباباي والحليب

يساعد الحليب فى تبييض البشرة لأن حمض اللبنيك الموجود فيه يزيل الطبقة الخارجية من الجلد، ويزيل خلايا الجلد الميتة، لن يؤدى فقط إلى إزالة شعر الوجه، ولكن حتى التخلص من الرؤوس السوداء. المكونات 2 ملاعق كبيرة من الباباي 1 ملعقة كبيرة من الحليب ،ضع العجينة على وجهك واتركيها لمدة 30 دقيقة، افركها بأصابع رطبة وغسلها بالماء العادى. استخدم هذا القناع 4-5 مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة أسرع.

3. الباباي والدقيق

الدقيق يمنع نمو الشعر ويقلل من شعر الوجه، كما أنه يحتوي على عوامل تقشير تساعد في إزالة شعر الوجه،المكونات 2 ملاعق كبيرة من عجينة الباباي الخام 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم ملعقتان كبيرتان من دقيق الغرام الطريقة في وعاء، امزج معجون الباباي، ومسحوق الكركم ، ودقيق غرام وجعله فى عجينة، ضعى هذا المزيج على وجهك واتركيه لمدة 20-30 دقيقة، تغسل بالماء العادى. استخدم هذا القناع 2-3 مرات فى الأسبوع.