شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار مكافحة الجراد الصحراوى فى بأسوان وعلى الحدود السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تقرير الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، بشان مكافحة الجراد الصحراوى بمناطق أبو سمبل وجرف حسين وقسطل على الحدود السودانية شرق بحيرة ناصر.

وأفاد التقرير بأنه ورد بلاغ للإدارة العامة للجراد بتاريخ 23/5/2019 يفيد بوجود جراد صحراوى بأعداد محدودة فى منطقة أبو سمبل وجرف حسين وقسطل على الحدود السودانية وعلى الفور قامت الإدارة بتكليف ثلاث لجان للمرور بالمناطق المختلفة لمحافظة أسوان للكشف عن وجود أية تجمعات للجراد الصحراوى بالزراعات المختلفة.

وقد تم تشكيل لجنة مكونة من مدير عام الإدارة العامة لشئون الجراد و مدير إدارة مقاومة الجراد والنطاط وتم التحرك من القاهرة إلى أسوان مباشرة فور تلقى البلاغ وبدأت لجان مكافحة الجراد الصحراوى عملها مساء يوم الجمعة الموافق 24/5/2019 بمناطق ابوسمبل ومزارع جرف حسين وقسطل على الحدود السودانية شرق بحيرة ناصر وكذا بعض المزارع الصغيرة فى وادى شعيب - منطقة نصر النوبة ومنطقة جرف حسين ووادى عبادي.

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وأشار التقرير إلى انه قد تمت مكافحة 153 فدان مصابة بالجراد الصحراوى ومازالت أعمال المكافحة مستمرة فى عملها حتى صباح اليوم فى المناطق المذكورة.

وتم التشديد على رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بمواصلة أعمال المكافحة واتخاذ كافة الإجراءات لمحاصرة أسراب الجراد ومنع دخوله إلى البلاد.