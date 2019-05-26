هل يجوز وضع الأموال فى البنك والمعيشة من ريعها؟.. الإفتاء تجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دار الافتاء المصرية، أنه يجوز وضع الأموال فى البنوك والحصول على عائد منها والعيش من ورائها، ولا وزر على من يفعل ذلك.
وقال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى مقطع فيديو بثته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن وضع المال فى البنوك فى حساب التوفير وأخذ العائد منه جائز شرعًا، قائلاً:"جائز أى حلال أى يجوز وضع الفلوس فى البنك وأخذ العائد منها ولا وزر علينا".
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