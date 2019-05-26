شيخ الأزهر يستقبل وفدًا من الكنيسة الأسقفية للتهنئة بعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:
استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأحد، وفدًا من قساوسة الكنيسة الأسقفية، برئاسة المطران منير حنا، رئيس الكنيسة بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.
وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن سعادته بتهنئة رموز الكنيسة الأسقفية له، مضيفًا أن تبادل التهانى والزيارات والاحترام بين الإخوة فى الوطن يؤكد أن المصريين تجمعهم روح المودة والرحمة والإخاء والسلام، داعيًا الله تعالى أن يعيد مثل هذه الأيام الطيبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.
من جانبه قدم المطران منير حنا، وكبار قساوسة الكنيسة الأسقفية، التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنين لفضيلته ولجميع المسلمين دوام الصحة والعافية، مؤكدين أن الأزهر الشريف يعُّد نموذجًا وطنيًا ناجحًا في كل المجالات، ومواقف فضيلة الإمام الأكبر الوطنية يحتذى بها الجميع.
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