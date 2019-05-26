مركز القلب بجامعة الأزهر يجري 300 عملية قسطرة ودعامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

أعلن الدكتور علي الأمين، مدير المركز الإسلامي لأمراض القلب وجراحاته بجامعة الأزهر، مساهمة المركز في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على قوائم انتظار المرضى من خلال إجراء عمليات القسطرة التشخيصية وتركيب الدعامات، بإجراء 300 عملية قسطرة تشخيصية ودعامات.

وأوضح في تصريحات صحفية، الأحد، أن جميع الحالات التي تم إجراء عمليات القسطرة وتركيب الدعامات لها تماثلت للشفاء التام، وخرجت من المركز.

وأوضح مدير مركز القلب أنه جارى الإعداد والتجهيز للبدء في المرحلة الثانية، والتي تستهدغ القضاء نهائيا على قوائم انتظار المرضى فى مجال جراحات القلب.

وأكد مدير مركز القلب أن هذه الجهود التى تبذل من خلال أطباء مركز القلب تاتى في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات، على الإسهام الجاد والفعال في جميع مبادرات الارتقاء والنهوض بالمنظومة الصحية في شتى ربوع الوطن، لافتًا إلى أنه يوجد تعاقد بين هيئة التأمين الصحي ومركز القلب.​