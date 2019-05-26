مصر | عاجل.. تأجيل محاكمة المعزول و28 آخرين بـ"اقتحام الحدود الشرقية" لـ1 يونيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تأجيل محاكمة المعزول و28 آخرين بـ"اقتحام الحدود الشرقية" لـ1 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم، بمجمع المحاكم بطرة، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. لجلسة 1 يونيو؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون، رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

يذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.