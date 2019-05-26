أخبار مصر | مهاب مميش: منطقة قناة السويس تضم 167 مشروعاً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاب مميش: منطقة قناة السويس تضم 167 مشروعاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إن فرص الاستثمار بمحور قناة السويس واعدة للغاية وتوجد استثمارات تأتى بشكل دورى سواء عربية أو أجنبية.

أضاف أن معدلات العبور فى قناة السويس تشهد زيادة مستمرة والهيئة تسعى لتوفير فرص استثمارية لجميع المستثمرين من كافة دول العالم.

وأوضح مميش خلال حفل إفطار شركة "كلاركسون بلاتوه للوكالة البحرية" أن تنمية محور قناة السويس إضافة لخريطة الاستثمار العالمية فالحكومة تولى اهتماماً خاصاً بالشراكة مع مختلف الجهات الدولية لتنمية محور قناة السويس ولدينا الآن 167 مشروعاً على أرض الواقع.

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وحضر الحفل قيادات هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية والموانئ المصرية وممثلى كبرى الشركات العاملة بقطاع النقل البحرى واستيراد خام الحديد والفحم والقمح.

وقال اللواء إيهاب البنان رئيس مجلس إدارة شركة "كلاركسون بلاتوه" إن الشركة تسعى لجذب الاستثمارات والاستشارات البحرية وجذب السفن العملاقة لقناة السويس.

أضاف أن الشركة تعمل فى مجال النقل البحرى والاستشارات البحرية منذ أكثر من 165 عاماً فى مختلف أنحاء العالم.