أخبار مصر | نكشف مخطط الحركة المدنية لنشر النزييف وتضليل الشعوب وتنفيذ مبادرة الجماعة الإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نكشف مخطط الحركة المدنية لنشر النزييف وتضليل الشعوب وتنفيذ مبادرة الجماعة الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الحركة المدنية مسيرة التزييف وتضليل الشعب، بأقصى سرعة لتنفيذ مبادرة جماعة الإخوان الإرهابية التي أطلقها الهارب أيمن نور حيث بدأت في دعوة الشخصيات السياسية ونواب ۳۰ /25 لتأسيس كيان جديد وفقا لتوجهات الجماعة الإرهابية.

الحركة المدنية لم تكتفي بفضائحها، وتسعى لتوريط رموز سیاسية ونواب 30/25 في العمالة لصالح الجماعة الإرهابية من خلال تشكيل كيان جديد لتنفيذ مبادرة الهارب/ أيمن نور .

وهناك مخاوف بأوساط نواب ۳۰ / 25 وشباب الأحزاب السياسية من إصرار قيادات الحركة المدنية على العمل لصالح جماعة الإخوان الإرهابية وتلبية تكليفاتها بتشكيل كيان جديد لتنفيذ مخططها لإفساد الحياة السياسية.

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ويوجد انقسام حاد في صفوف الأحزاب السياسية ونواب 25/30 بسبب مخاوفهم من تلبية دعوة الحركة المدنية، وشباب الأحزاب والنواب يكتشفون غرض الحركة المدنية في توريطهم لصالح مخطط الجماعة الإرهابية.

ومساعي للحركة المدنية لتنفيذ مبادرة الهارب أيمن نور تؤكد الإتهامات التي حاولت الحركة مرارة التهرب منها بشأن عمالتها للجماعة الإرهابية .. السؤال هل تستطيع الحركة إستدراج شباب الأحزاب ونواب 25/30 على الرغم من علمهم بخلفيات مساعي الحركة والتكليفات الصادرة لها من الخارج.

الحركة المدنية تضع رموز القوى المعارضة ونواب ۳۰/25 في مأزق وتفتح النار عليهم أمام الرأي العام الشعي، بعد أن وجهت الدعوة لهم لتلبية مبادرة الهارب/ أيمن نور .. الحركة تدفع بالجميع من أجل تنفيذ تكليفات الخارج.

هل تستطيع الحركة المدنية الديمقراطية معاودة الإدعاء بعدم عمالتها الجماعة الإخوان الإرهابية بعد أن أكدت صحة البيان الصادر من المكتب الإعلامي للجماعة بتعاونها مع الحركة المدنية والقوى المعارضة داخل البلاد.