أخبار مصر | مركز القلب بجامعة الأزهر يساهم في مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار بإجراء 300 عملية قسطرة ودعامات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز القلب بجامعة الأزهر يساهم في مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار بإجراء 300 عملية قسطرة ودعامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور على الأمين، مدير المركز الإسلامي لأمراض القلب وجراحاته بجامعة الأزهر، أن المركز ساهم بشكل مباشر في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تهدف للقضاء علي قوائم انتظار المرضى من خلال إجراء عمليات القسطرة التشخيصية وتركيب الدعامات، وقد تم الانتهاء من إجراء عدد 300 عملية قسطرة تشخيصية ودعامات.

وأوضح مدير مركز القلب بجامعة الأزهر أن جميع الحالات التى تم إجراء عمليات القسطرة وتركيب الدعامات لها قد تماثلت للشفاء التام وتم خروجها من المركز.

كما اوضح مدير مركز القلب أنه جارى الإعداد والتجهيز للبدء في المرحلة الثانية والتي تستهدف القضاء نهائيا على قوائم انتظار المرضى فى مجال جراحات القلب.

وأكد مدير مركز القلب أن هذه الجهود التى تبذل من خلال أطباء مركز القلب تاتى في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، على الإسهام الجاد والفعال في جميع مبادرات الارتقاء والنهوض بالمنظومة الصحية في شتى ربوع الوطن ،لافتا ان هناك تعاقد بين هيئة التأمين الصحي ومركز القلب بجامعة الأزهر.