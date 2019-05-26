أخبار مصر | أشرف صبحي يعلن أسماء الشباب الفائزين بمسابقة مفتاح مشروعك (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي يعلن أسماء الشباب الفائزين بمسابقة مفتاح مشروعك (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إعلان أسماء الشباب الفائز بمسابقة مفتاح مشروعك الذي يقيمها جهاز تنمية المشروعات ووزارة الشباب والرياضة، وذلك بحضور نيفين جامع الرئيس التنفيذي للجهاز.

مسابقة "مفتاح مشروعك" يتضمن تمويل أفضل 81 مشروع من كافة محافظات الجمهورية بإجمالي 3 مشروعات فائزة من كل محافظة ليحصل كل فائز على 100 الف جنيها بإجمالي 8 مليون جنيها مقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وكان قد حرص الدكتور أشرف صبحي على عقد جلسة حوارية مغلقة مع الشباب قبل عقد المؤتمر الصحفي للتعرف على أفكار مشاريعهم وللوقوف على نقاط القوة والضعف التي واجهوها أثناء فترة التدريب كما شجعهم على الإستمرار وأن تكون هذه الفرصة بمثابة إنطلاقة نحو مستقبل مشرق بالإنجازات.

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وأكد وزير الشباب والرياضة أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة خطوة مهمة لدعم الشباب وتشجيعهم على خلق فرص عمل خاصة بهم، وأن تنفيذها داخل مراكز الشباب يعد انطلاقة كبيرة بحيث لا يقتصر دور مركز الشباب على تقديم الأنشطة الرياضية والثقافية فحسب بل يعد ذلك بداية لتفعيل دور مراكز الشباب المجتمعي والذي يسهم في إيجاد فرص عمل للشباب .

كما حث وكلاء وزارة الشباب والرياضة المعنيين ومديري المديريات في المحافظات بضرورة التنسيق مع الشباب الفائز لتنفيذ مشاريعهم على أرض الواقع داخل مراكز الشباب المناسبة ومساندتهم في حالة وجود أي عائق قد يطرأ اثناء مرحلة التنفيذ ، كما أكد صبحي للشباب أن تأسيس مشروعاتهم يحتاج للجهد والمثابرة وأن الحكم على نجاح التجربة هو بإستمرارها وإيجاد جيل اخر من الشباب يحذوا حذوهم .

يأتي ذلك في إطار سعي الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة على الإهتمام بثقل المهارات التدريبية لدى الشباب ودعمهم بالاستشارات التي تؤهلهم لإدارة الأعمال والمشروعات.