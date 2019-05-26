أخبار مصر | رئيس الأركان يشارك قوات الدفاع الجوي الإفطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الأركان يشارك قوات الدفاع الجوي الإفطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددا من قادة وضباط وصف وجنود قوات الدفاع الجوى وشاركهم تناول الإفطار، والذي يأتي استمراراً لسلسلة لقاءات القيادة العامة مع رجال القوات المسلحة؛ للاطمئنان على الكفاءة القتالية والحالة المعنوية للمقاتلين بمختلف الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

وألقى الفريق علي فهمي، قائد قوات الدفاع الجوي، كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إمتلاك قوات الدفاع الجوى لأحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الإستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة، بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوى المصري.

Advertisements

وبدأ الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمته بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية ، ثم نقل تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمقاتلى الدفاع الجوى لجهودهم المخلصة فى حماية وتأمين سماء مصر تحت مختلف الظروف، موجهاً التحية إلى أبطال القوات المسلحة المتواجدين بسيناء وبجميع النقاط الحدودية على كافه الإتجاهات الاستراتيجية للدولة ، وأثنى على آدائهم لمهامهم وواجباتهم بتفان وإخلاص فى ظل الظروف الجوية القاسية.

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتكريم عدد من مقاتلى قوات الدفاع الجوى تقديراً لجهودهم خلال الفترة الماضية.

وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.