أخبار مصر | النقل:محور الدخيلة يهدف حل الاختناقات الحالية في مخارج ومداخل الميناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقل:محور الدخيلة يهدف حل الاختناقات الحالية في مخارج ومداخل الميناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، أن مشروع محور الدخيلة، يشمل إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي بهدف حل الاختناقات الحالية في مخارج ومداخل الميناء والتي تؤدى إلى اختناقات مرورية بطريق الإسكندرية العجمي كما تقلل الاستفادة بإمكانات الميناء الكبيرة ورفع كفاءة الحركة من وإلى ميناء الدخيلة.

وقالت: بالإضافة إلى أن المشروع يستهدف نقل حركة الميناء والمنطقة الصناعية والتي تصل إلى 3500 شاحنة يوميا حالياً متوقع أن تصل إلى 5 آلاف شاحنة خلال 3 سنوات إلى الطريق السريع (الطريق الدولي) مباشرة دون المرور بالمناطق السكنية التي لا تستوعب حركة النقل الثقيل وتؤدي إلى وقوع بعض الحوادث وتوقف حركة المرور في مناطق الدخيلة والعجمي بالبيطاش.