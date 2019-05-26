انت الان تتابع «النواب» يوصي بتقديم شركة صيانكو ردا حول أرباحها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مجلس النواب - صورة أرشيفية

أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال احتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب طلعت السويدي، بإيفاد اللجنة برد كتابي من شركة صيانة الأجهزة "صيانكو"، حول أرباح الشركة وعدد العمالة الرسمي المثبت بها بالإضافة إلى قيمة المرتبات الشهرية للعمال، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، في أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أيمن عبد الله، بشأن إيضاح طبيعة عمل شركة صيانكو إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول، ودورها في تنمية اقتصاد الدولة ومبررات الشركة فيما تحققه من خسائر فعلية.

وقال أحمد عبد الله رئيس "صيانكو"، إن الشركة تعمل حاليا على تنويع نشاطها والبحث عن مصادر جديدة للدخل، لرفع حجم الإيرادات والأرباح، خاصة مع أعباء الأجور والتي قدرت خلال عام 2018 وحدها بـ1.1 مليار جنيه بينما بلغت الإيرادات 1.2 مليار جنيه. وأضاف عبد الله أن وزارة البترول بدأت إضافة أنشطة جديدة لزيادة الدخل،

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