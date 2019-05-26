شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يُكرم أبطال مسابقة الإبداع الدولية للروبوت بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، الأحد، الطفلين معاذ مدحت، وعمرو أحمد، بطلي مسابقة الإبداع الدولية في الروبوت، والتي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية، لفوزيهما بالمر كز الأول في المسابقة العالمية.

وعبر المحافظ عن سعادته الطفلين، إذ قال: «مثل هؤلاء يمنحونا الأمل في أن القادم أفضل، وأن مستقبل هذا الوطن ستبنيه أيدي أبنائه الذين يتميزون في مختلف المحافل ويرفعون اسم مصر في مختلف ميادين العمل والأنشطة».

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وأضاف: «لا أبخل بأي دعم يمكن أن يؤدي إلى تفوق وتميز أبنائنا وبناتنا في مختلف المجالات وأفتخر دائما بأبناء الدقهلية وشبابها وبراعمها».

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لهؤلاء الأطفال ليستمروا في التميز والتفوق والفوز بمسابقات أخرى وبطولات جديدة.

يذكر أن الفريق تأهل للسفر إلى أمريكا بعد فوزهم في المسابقة التي شارك فيها 19 فريقا من محافظات القاهرة والإسكندرية والدقهلية، والفيوم بمقر أكاديمية «مايند شاين» بالسادس من أكتوبر.