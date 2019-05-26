شكرا لقرائتكم خبر عن الإذاعة المصرية تستعد لبطولة أمم إفريقيا بـ«بساطها أخضر» و«صباحها أفريكانو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، خطة شبكة الشباب والرياضة لتغطية فعاليات بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق بالقاهرة الشهر القادم.

وقالت نجلاء عبدالبر، رئيس شبكة الشباب والرياضة، عن خطة التغطية إن «بداية التمهيد لتغطية الحدث بدأت منذ اللحظة التي أعلن فيها فوز مصر بملف تنفيذ البطولة الكبيرة، حيث أفردت الشبكة مساحات من برامج الهواء والفترات وغيرها من البرامج الحوارية لتتناول كل تفاصيل البطولة وصولاً إلى تنفيذ الخطة الخاصة بتغطية أحداث البطولة من خلال مجموعة من البرامج والفترات المستحدثة منها فترة أفريكانو نيوز وهي عبارة عن ساعة خاصة بأخبار الاستعداد للبطولة من خلال مانشيتات الصحف العربية والأجنبية، وفترة التوقعات أتوقع أن وتعرض لتوقعات الجماهير والنقاد للمباريات ونتائجها، وفترة الكرة السمراء وفترة البساط الأخضر وتغطي أحداث الاستادات الرئيسية، وصباح أفريكانو ويستعرض الملفات الكروية الخاصة بالبطولة وحصاد البطولة وهي فترة ترصد حصاد المباريات أولاً بأول.

كما ستقدم الشبكة مجموعة من البرامج القصيرة منها بطولات وأرقام تقديم ك. طارق الأدور، حكام إفريقيا تقديم ك. سمير عثمان، والموسوعة الرياضية الإفريقية إعداد سيد حامد، فضلاً عن برامج أخرى أخرى، منها كورة أون لاين ع الطريق، ومصر في عيون إفريقيا.