شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نتيجة امتحانات المرحلة الابتدائية فى محافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ظهور نتيجة امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية، على موقع المديرية وفى المدارس بعد الانتهاء من تجميعها.
وأضاف مدير تعليم القاهرة ان المديرية عملت على سرعة التصحيح وتجميع النتيجة لسرعة ظهورها للطلاب، وبامكان الطلاب معرفة النتيجة بالرقم القومى من موقع المديرية.
يذكر أن امتحانات النقل والشهادة الإعدادية انتهت 16 من الشهر الجارى.
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