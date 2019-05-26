شكرا لقرائتكم خبر عن «طاقة النواب» تطلب رد «البترول» عن خطة الاستفادة من ترسيم الحدود البحرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وزارة البترول والثروة المعدنية بالرد كتابة على طلب الإحاطة المقدم من النائبة شادية خضير حول دور الحكومة وخطتها في الاستفادة من اتفاقية تقسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية في البحث والتنقيب عن الغاز والبترول.

كما طالبت النائبة في طلب إحاطة أخر، ناقشته لجنة الطاقة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الأحد، برد مكتوب من وزير البترول عن أسباب توقف أعمال البناء بمستشفى قطاع البترول بمنطقة التجمع، بمحافظة القاهرة، رغم أنه تم تخصيص الأرض لإقامة مستشفى لقطاع البترول، ومنذ 10 سنوات لم يتم سوى بناء الهيكل الخرساني للمستشفى ولكن حتى تاريخه لم يستفيد قطاع كبير من العاملين بالهيئة بخدمات صحية. وتسألت النائبة في طلبها عن أسباب وقف الأعمال بهذا المستشفى، عن المبالغ التي تم رصدها للمستشفى وتاريخ رصدها، وقائمة بالمسؤولين على تنفذ هذا المشروع.

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وقال النائب عصام بركات، وكيل اللجنة الطاقة بمجلس النواب، والذي أدار الاجتماع، إن النائبة طلبت رد كتابي لغيابها عن حضور الاجتماع لظروف سفرها لأداء العمرة.

وأوصت اللجنة، خلال اجتماعها الثاني، بسرعة إصدار ترخيص لإنشاء مستودع أنابيب البوتاجاز في منطقة الهوارية قبلي، ونجع حبون القبلي بحي العامرية بمحافظة الإسكندرية، رداً على طلب إحاطة للنائب طارق السيد، طلب فيه بسرعة الترخيص لإنشاء مستودعات بتلك المناطق لخلوها من المستودعات، ما جعل أهالي هذه المناطق عرضة لاستغلال تجار السوق السوداء، و«السرّيحة».

من جانبه، قال مصطفى سيد أحمد مدير عام الشؤون التجارية بشركة يتروجاز، إن الشركة لا مانع لديها في الترخيص لإنشاء مستودع، لكن هناك إجراءات يجب أن يتم اتخاذها لا تخص الشركة أو وزارة البترول. وأضاف أحمد أن من يحدد الترخيص وإنشاء المستودع، هو المحافظ وليس الشركة، إذ يتم العرض على المحافظ أولاً ثم وتتولي وزارة التموين الموافقة على الترخيص من عدمه، موضحا أن المحافظ والتموين هم الأعلم بحاجة كل منطقة، وبحاجة المواطنين في كل مكان بمصر، وتابع«لا مانع لدينا في حال الموافقة على الترخيص، من الإمداد بالكميات اللازمة للمستودع».