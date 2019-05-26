شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا.. «100 مليون صحة» تفحص 2.5 مليون مواطن بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محافظ المنيا قاسم حسين، الأحد، إن المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية قامت بالكشف الطبي وإجراء الفحوصات لـ مليونين و499 ألفا و614 مواطناً خلال الشهرين الماضيين.

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وأضاف المحافظ، في بيان له، أن الحملة تواصل تقديم أعمالها واستقبال المواطنين في شهر رمضان من خلال بعض النقاط الثابتة بالمحافظة، داعياً جميع المواطنين الذين لم يشاركوا في الحملة إلى ضرورة الاطمئنان على صحتهم.

من جانبها، أوضحت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي لعدد 118 ألفا و965 مواطنا بالعدوة، و248 ألفا و612 مواطنا بمغاغة 298 ألفا و205 مواطنين ببني مزار، و149 ألفا و108 مواطنين بمركز مطاي، و345 ألفا و989 مواطنا بسمالوط، و527 ألفا و656 مواطنا بالمنيا، و272 ألفا و616 مواطنا بأبي قرقاص، و384 ألفا و851 بملوي، و153 ألفا و612 مواطنا بديرمواس.

وبدأت الحملة أعمالها في محافظة المنيا مطلع مارس الماضي. وتستهدف المبادرة بالمحافظة 3 ملايين و348 ألفا و560 مواطنا، من خلال 1167 فريق مسح، وبـ793 نقطة طبية صباحية ومسائية، موزعة على كافة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمصالح الحكومية مع إمكانية الدفع بفرق متحركة لاستقبال المواطنين.