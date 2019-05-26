شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يناقش استعدادات مولد العذراء.. 3 عيادات متنقلة و15 سيارة إسعاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، الأحد، رفع درجة الاستعداد لاستقبال مولد السيدة العذراء، الذي يستمر في الفترة من 30 مايو إلى 6 يونيو المقبل.

ويزور المولد أكثر من مليوني مواطن من كل المحافظات سنويًا. وقرر المحافظ إلغاء الأجازات والراحات للقائمين على الاحتفالية في مركز سمالوط للمتابعة والرقابة.

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جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ لبحث ومناقشة كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال المولد، حيث قرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات بالوحدة المحلية لمركز سمالوط والوحدات القروية الواقعة بنطاقها وعدد من مديريات الخدمات المنوطة بتلك الاحتفالية لتعمل على مدار 24 ساعة وتكون على اتصال مستمر بغرفة عمليات المحافظة للإبلاغ عن أي أحداث قد تقع لاتخاذ ما يلزم.

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالتنسيق المستمر مع رؤساء الوحدات القروية في (بنى خالد، البيهو، قلوصنا)، للتأكد من سلامة المراسي ومراجعة كافة وسائل الأمان والسلامة في المعديات وصلاحيتها قبل بدء الاحتفالات وعدم السماح بالحمولة الزائدة لتلك المعديات وعدم تواجد أى سيارات على أسطح المعديات، مع تكثيف أعمال النظافة بموقع الاحتفالية وتوفير عدد كاف من أكياس القمامة لتجميع القمامة يوميًا بسيارة جمع القمامة.

وشدد على الإجراءات الأمنية الخاصة بسلامة المواطنين والخدمات والحراسات والرقابة الدائمة، وكذلك اجراءات الحماية المدنية والتواجد المستمر داخل وخارج المولد بدائرة القرية المؤدية سواء من الجنوب والشمال والغرب، ووضع خطة على مدار 24 ساعة للقيام بحملات المرور من قبل شرطة المسطحات المائية على الوحدات النهرية أثناء الاحتفال بالمولد بدائرة المركز سواء العبارات ملك الوحدة المحلية أو الأهالي والقيام بمراجعة الاشتراطات الخاصة بالأمن. وأعلنت مديرية الطب البيطري تنظيم قوافل إرشادية للدير وتوضيح التعليمات والطرق الخاصة بالذبح داخل المجازر، حيث تقيم المديرية مجزرا داخل أرض الاحتفالية وتم تطويره بمبلغ 50 ألف جنيه كما تتواجد عيادة بيطرية.

وستدفع مديرية الصحة بثلاث عيادات متنقلة فضلا عن الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية بوحدة دير جبل الطير وتم رفع درجة الاستعداد بمستشفيي سمالوط والمنيا العام، إضافة إلى توفير كميات إضافية من أدوية الطوارئ والأمصال، كما دفعت هيئة الإسعاف بـ15 سيارة إسعاف لتغطية كافة النقاط الخاصة بالاحتفالية. ونفذت شركة الكهرباء عدد من أعمال التغيير والصيانة للمحولات.