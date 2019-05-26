شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: إزالة «عشش» ترعة الطوارئ بالسلام.. وتسكينهم في مشروع «أهالينا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الأحد، إن المحافظة تواصل جهودها لتطوير المناطق العشوائية وتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين.

واستكملت أجهزة حي السلام أول، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، إزالة العشش والعقارات المقامة على أراضي الدولة المحيطة بترعة الطوارئ وتسكين المستحقين القاطنين بشكل فوري بمشروع أهالينا (1)، لإنشاء محور ترعة الطوارئ، الذي يربط الدائري بالسلام بجسر السويس وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لخدمة سكان المنطقة.

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وقال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه تمت إزالة 60 مترا «عمق»، كما تمت إزالة 69 عقارًا و16 عشة، بالإضافة إلى أكثر من 300 عقار منذ بداية إنشاء مشروع التطوير، مشيرا إلى أنه تم تسكين 400 أسرة بمشروع أهالينا 1 حتى الآن.

وأوضح نائب المحافظ أن منطقة ترعة الطوارئ بشرق القاهرة من المناطق العشوائية التي تعرضت للاعتداء من بعض المواطنين منذ عشرات السنين على حرم الترعة، وكذلك حرم خط السكة الحديد، سواء ببناء عشش وغرف عشوائية أو إقامة عشرات العمارات بدون تخطيط أو تراخيص.

وأشار إلى أن مخطط تطوير المنطقة يعتمد على ردم الرشاح وإعادة استغلاله كطريق مواز لمحور جسر السويس بطول 9 كيلو مترات، ويربط جسر السويس بطريق السلام- بلبيس، ما يساهم في تحسين الحركة المرورية بهذا الاتجاه وتخفيف الضغط المرورى على محور جسر السويس وأحياء المنطقة الشرقية.

إزالة عشش ترعة الطوارئ بالسلام وتسكينهم في مشروع أهالينا