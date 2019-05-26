شكرا لقرائتكم خبر عن «رجال الأعمال الأتراك المصريين»: انطلاق المؤتمر الثاني لـ«هيا نصنع معًا» نوفمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين- الأتراك، أتيلا أتاسيفيين، عن تنظيم المؤتمر الثاني للجمعية تحت عنوان «هيا نصنع معا» في شهر نوفمبر في تركيا، بدعوة رجال الأعمال من الجانبين لتشجيع الاستثمار في البلدين والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري.

وأضاف «أتيلا» أن الجمعية أهلية مصرية، ويمثل رجال أعمالها في مصر وتركيا رئيسها تركيا ونائبها مصريا، ومعترف بها من حكومة الدولتين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 5 مليارات و200 مليون دولار في عام 2018.

ولفت إلى أن الاستثمارات التركية في مصر تساهم في زيادة الصادرات المصرية بعلامة «صنع في مصر» وهذا بفضل مجهودات المؤتمر الأول لـ«هيا نصنع معا».

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وقال القائم بالأعمال التركي في القاهرة، السفير مصطفى كمال الدين أرايجور، إن جمعية رجال الأعمال الأتراك-المصريين التي تأسست عام 2003 لعبت دورا محوريا في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية لرجال الأعمال في البلدين، موضحا أن العلاقات بين البلدين تاريخية وثقافية وإنسانية.

وأوضح أن هيئة الإحصاء التركية ذكرت أن حجم التبادل التجاري تجاوز 5.24 مليارات دولار، لعام 2008، في حين بلغت حجم الصادرات التركية إلى مصر، 3.05 مليارات دولار في 2018، أي بزيادة تقدر بنحو 29.4% مقارنة بعام 2017، وبالنسبة لواردات التركية من مصر، وصل حجمها، في 2018، إلى 2.19 مليار دولار، بزيادة وصلت نسبتها 9.68 %مقارنة بالعام السابق له.

من جانبه، قال شريف البربري، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن الجمعية لا تدخر جهدا في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يسمح بالمزيد من الاستثمارات في مصر وخلق فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن مصر جاذبة للاستثمار وتعتبر بوابة العالم لإفريقيا.

وأوضح أن المؤتمر الثاني لـ«هيا نصنع معا» سيكون استكمالا لأعمال المؤتمر الأول، من أجل تحقيق رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.