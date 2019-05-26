شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يتفقد سير أعمال الامتحانات في جامعتي القاهرة وعين شمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي في جامعتي القاهرة وعين شمس.

وبرفقة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تفقد الوزير أعمال الامتحانات في كليتي الاقتصاد والعلوم السياسية والعلوم بالجامعة، ورافقهما في الجولة الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

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وعلى ذات الوتيرة، تفقد «عبدالغفار» امتحانات كليتي العلوم والآداب في جامعة عين شمس، ورافقه في الجولة الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، وعدد من قيادات الجامعة.

واطمأن الوزير على سير الامتحانات بالجامعة، مُوجهًا بضرورة تطبيق القواعد المنظمة لعملية الامتحانات كما أقرها المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا أهمية تذليل كافة العقبات التى تواجه الطلاب خلال الامتحانات.

كما وجه «عبد الغفار» بضرورة توفير جميع الخدمات التي تحقق للطلاب الأجواء المناسبة للامتحانات، مشددًا على ضرورة تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات بمختلف الكليات، وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء الامتحانات بشكل منتظم، واستمع إلى بعض الطلاب حول بعض الأمور التعليمية.