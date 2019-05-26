شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: الانتهاء من أعمال «محور الدخيلة» بالكامل بأيدي مصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الانتهاء من أعمال محور الدخيلة بالكامل بنسبة 100%، مؤكدًا أن المحور تتبقى له الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية وتواجه الأتربة وهي لا تناسب طبيعة العمل.

وأضاف وزير النقل، خلال تصريحات صحفية له على هامش جولته بالإسكندرية، أن محور الدخيلة نفذته شركة النيل للطرق وهي شركة من شركات وزارة النقل، موضحًا بأن المحور طوله 4.5 كيلو متر.

وأشار «الوزير» إلى أن ذات الشركة تقوم بتنفيذ محور كوبري 54، ويتبقى بعض المشاكل والمعوقات في نزع الملكية وتأمين المدارس والوحدات السكنية والمنشآت.

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وأكد وزير النقل أنه تم التنسيق مع محافظة الإسكندرية بشأن نقل 24 أسرة خلال أعمال ما تبقى من الكوبري حرصًا على سلامتهم، وسيتم توفير لهم سكن بديل خلال الأربع شهور المتبقية لإنهاء الأعمال والعودة إلى بيوتهم مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من الكوبري في أكتوبر المقبل.

وأضاف الوزير أننا نخطط لإنشاء محطة حاويات كبيرة في ميناء الإسكندرية تنفذها شركات مصرية وطنية بتصميم مصري، فضلا عن إنشاء جراج متعدد الطوابق. وأضاف أن الجراج سيساعد في تخزين السيارات لحين الانتهاء من التراخيص الجمركية الخاصة بها ومن الممكن استخدامه كترانزيت للسيارات لجذب التوكيلات الكبرى.

وأوضح أن جراج متعددة الطوابق مكون من ثلاث طوابق، وأنه طالب من الشركة المنفذة الانتهاء من أعمال 50% من الجراج في 30 يونيو المقبل، والباقي يتم الانتهاء منه في شهر سبتمبر المقبل.

وأكد أنه خلال وقت قصير سيتم اتخاذ إجراءات فعلية بشأن تحويل قطار خط أبوقير إلى قطار كهربائي، مضيفا: «أن المواطنين اشتكوا من قطار أبي قير خلال تفقده له». وتابع أننا كدولة ملتزمون بأن تكون التذكرة في القطار المكهرب الجديد بنفس سعر التذكرة وهي جنيه واحد.