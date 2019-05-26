شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تستعين بالجمعيات لتنشيط «لا أمية مع تكافل» فى أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت مديرية التضامن الاجتماعى فى محافظة أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع ممثلى الجمعيات الشريكة العاملة فى مجال محو الأمية، تناول دور الجمعيات فى محو أمية المستفيدات من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» وحثهن على الالتحاق بفصول محو الأمية، وذلك تفعيلًا للتدخلات الخاصة ببرنامج «لا أمية مع تكافل» فى المحافظة.

وقالت فاطمة الخياط، وكيل وزارة التضامن فى المحافظة، إن الاجتماع شارك فيه ممثلو 15 جمعية أهلية تعمل فى مجال محو الأمية وتعليم الكبار فى المحافظة بالإضافة لرئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فى أسيوط، حيث تم مناقشة أهم المعوقات التى تواجه الجمعيات ودور فصول محو الأمية وطرق الاستفادة منها وسبل التعاون الرشيد مع الجمعيات العاملة فى المجال، وكذلك سبل تيسير عملها للاستفادة من خبراتها بجانب تفعيل مبادرة «أسيوط بلا أمية» والتى تم إطلاقها فى يناير الماضى، وتفعيل مبادرة «لا أمية مع تكافل» أيضًا، ونشر برامج التوعية والحصر الميدانى الشامل لأعداد الأميين بالمحافظة واستهدافهم بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والشعبية.

من جهة أخرى نظمت مديرية التضامن فى أسيوط سلسلة دورات تدريبية وورش عمل استهدفت 70 من الأخصائيين والباحثين الاجتماعيين فى مجال الحماية الاجتماعية والعاملين فى إدارات وأقسام الضمان ومجال الطفولة ودور الرعاية، وقام بالتدريب متخصصون من جامعة أسيوط وخبراء فى مجال العمل من الكفاءات بالمديرية.