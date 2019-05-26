شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: مكافحة 153 فدانًا مصابة بالجراد الصحراوي في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بشأن مكافحة الجراد الصحراوي بمناطق أبوسمبل وجرف حسين وقسطل على الحدود السودانية شرق بحيرة ناصر.

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وأفاد التقرير بأنه ورد بلاغ للإدارة العامة للجراد بتاريخ 23/5/2019 يفيد بوجود جراد صحراوي بأعداد محدودة في منطقة أبوسمبل وجرف حسين وقسطل على الحدود السودانية، وعلى الفور قامت الإدارة بتكليف ثلاث لجان للمرور بالمناطق المختلفة لمحافظة أسوان للكشف عن وجود أية تجمعات للجراد الصحراوي بالزراعات المختلفة.

وأوضح التقرير أنه تم تشكيل لجنة مكونة من المهندس مدير عام الإدارة العامة لشؤون الجراد، والمهندس مدير إدارة مقاومة الجراد والنطاط، وتم التحرك من القاهرة إلى أسوان مباشرة فور تلقي البلاغ وبدأت لجان مكافحة الجراد الصحراوي عملها، مساء الجمعة الموافق 24/5/2019، بمناطق ابوسمبل ومزارع جرف حسين وقسطل على الحدود السودانية شرق بحيرة ناصر وكذا بعض المزارع الصغيرة في وادي شعيب- منطقة نصر النوبة ومنطقة جرف حسين ووادي عبادي.

وأشار التقرير إلى أنه قد تمت مكافحة 153 فدان مصابة بالجراد الصحراوي ومازالت أعمال المكافحة مستمرة في عملها حتى صباح اليوم في المناطق المذكورة. وشدد أبوستيت على رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بمواصلة أعمال المكافحة واتخاذ كافة الإجراءات لمحاصرة أسراب الجراد ومنع دخوله إلى البلاد.