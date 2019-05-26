شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من صعوبة رياضيات أولى ثانوي بـ«النظام التراكمي» في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الأول الثانوى في المحافظات، الأحد، امتحان مادة الرياضيات بالنظام الإلكتروني «التابلت»، فيما أدى طلاب عدد من المدارس الامتحان ورقيًا، وشكا عدد من الطلاب صعوبة نماذج الامتحانات الإلكترونية والورقية.

في الإسكندرية، أجرى مصطفى العجمي، وكيل وزارة التربية والتعليم، جولة ميدانية تفقد خلالها عدد من اللجان بينها لجنتي مدرستي ثانوية الكويت، وتقسيم الزهور بإدارة المنتزه، وقال إن الامتحانات مرت دون شكاوى ولم تتلقى الغرفة المركزية للعمليات أي شكاوى من الامتحانات أو السيستم. وأضاف «العجمي» أن طلاب 94 مدرسة بالمحافظة أدوا الامتحان إلكترونيًا في حين أدى طلاب 15 مدرسة بالنظام الورقي.

وفي البحيرة، أكد عدد من الطلاب صعوبة نماذج إمتحانات مادة الرياضيات الإلكترونية والورقية، لافتين إلى أن الإمتحانات كانت بحاجة إلى وقت أطول، وقال الطالب أحمد على، «الإمتحان على التابلت مش حلو والوقت قصير وفيه أسئلة رسم بياني ومفيش مكان نرسم فيه ومفيش مكان كبير نحل فيه الأسئلة المقالية».

ومن جانبه، أكد محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، نجاح دخول 87.1% من الطلاب على السيستم لأداء الإمتحان إلكترونيًا من إجمالي عدد الطلاب المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيًا والبالغ عددهم 24413 طالب وطالبة، في 100 مدرسة.

وفي القليوبية، أدى الطلاب الامتحان على جهاز التابلت في 100 مدرسة بنسبة وصلت إلى 77% من إجمالي مدارس المحافظة، فيما بلغ عدد المدارس التي أدى طلابها الامتحان ورقيًا 30 مدرسة، وجاءت إدارة العبور التعليمية على رأس الإدارات التي أدى بها الطلاب الامتحان على جهاز التابلت بنسبة بلغت 100%.

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إنه جاري العمل على تدارك المشاكل بالمدارس المتبقية على أن تصبح نسبة امتحان الطلاب بمدارس المحافظة للصف الأول الثانوي 100%، من خلال التنسيق مع مراكز التطوير التكنولوجي بالإدارات المختلفة.

وفي الإسماعيلية، قال الدكتور خالد قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم، إن جميع المدارس أدت الإمتحان بالتابلت بنسبة 99% عدا بعض الحالات الفردية لم يتمكنوا من الدخول على الموقع إلى جانب وجود 6 مدارس تؤدي الامتحان ورقيًا منذ البداية لأسباب تقنية.

وفي مطروح، شكا عدد من الطلاب من صعوبة امتحان الرياضيات، لافتين إلى أن الامتحان جاء في 28 سؤالا مكونة من أسئلة فرعية مندرجة تحتها إلى جانب أن بعض الإجابات تحتاج الاستعانة بالرسوم البيانية التي لم يتدربوا التدريب الكافي لتنفيذها على التابلت بشكل سريع.

Advertisements

وشكا الطلاب أيضًا من فقد الاتصال بالسيستم لدقائق وعودته مرة أخرى وتكررت مسألة تكرار الانقطاع والخروج من السيستم والعودة مرة اُخرى ما يتطلب وقتا أطول ويجب مراعاة ذلك عند تقدير الحلول والاجابات وتقدير الدرجات.

وفي الشرقية، قال رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إن غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى خاصة بالامتحانات، لافتًا إلى أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة اللازمة وتهيئة الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات وتوفير التهوية والاهتمام بأعمال النظافة.

وأضاف أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة دون مشاكل وأنه تم التشديد على التصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات .

وفي الدقهلية، قال على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لم تتلق غرفة أي شكاوى من الامتحان أو السيستم، مضيفًا أنه «أدى طلاب أولى ثانوى الامتحان إلكترونيًا في ١٤٢ مدرسة على التابلت، بينما أدى الإمتحان ورقيًا في 41 مدرسة فقط بسبب عدم إكتمال التجهيزات بها ومازالت خارج المنظومة»، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الرياضيات بلغ 43568 طالب وطالبة، من بينهم 36863 إلكتروني، و6732 ورقي.

وفي المنيا، قال محمد محمود عزب، مدير مديرية التربية والتعليم، إن الطلاب تمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيًا داخل 106 لجان، وورقيًا داخل 18 لجنة لوجود أعطال إلكترونية.

وفي بني سويف، ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على كل من «محمد م. م. ط.»، 20 سنة، طالب بالفرقة الثانية، كلية الصيدلة، بجامعة بني سويف و«محمد ج. ع. ح.»، 19 سنة، طالب بالفرقة الأولى، بنفس الكلية أثناء شروعهما في إجراء حوار مسجل مع طالبات الصف الأول الثانوي، وعدد من أولياء الأمور أمام المدرسة الثانوية الجديدة للبنات بمنطقة الحميات، عقب الانتهاء من أداء الامتحان عن التابليت وصعوبة الامتحان وقدرتهن على استخدام التكنولوجيا في الامتحان، وضبطت أجهزة الأمن بحوزتهما كاميرا ومايك، لتصوير الطالبات أثناء سؤالهن عن الامتحان بدون ترخيص من أي جهة.

وأمر اللواء أشرف عز العرب، مدير الأمن، بالتحفظ عليهما، واعترفا بقيامهما بإجراء الحوار لصالح صفحة «تورنيدو تيم» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأمر مدير الأمن بتكليف إدارة البحث الجنائي باستكمال الفحص والتنسيق مع الأمن الوطني وفرع الأمن العام.

وفي الأقصر، قال عبداللطيف عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إنه تم إجراء الامتحانات وسط أجواء هادئة ومنظمة، مشيرًا إلى أنه تمت إضافة المدرسة التجريبية الفرنسية إلى منظومة أداء الامتحان الإلكتروني.

وأضاف أنه تم رصد شكوى متكررة، وهي صغر المساحة المحددة لإجابة الأسئلة المقالية، مشيرًا إلى أنه سيتم إيجاد الحلول المناسبة لهذه الشكوى من خلال الرجوع إلى الوزارة.

وفي شمال سيناء، قالت المهندسة ليلي مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المديرية وغرف العمليات الفرعية في الإدارات التعليمية لم تتلق أية شكاوي أو إخطارات حول الامتحانات، مشيرة إلى أن ٩٨١ طالبًا وطالبة بمدارس الشهيد اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات، والشهيد الرائد عمرو شكري الثانوية بنين، والألفي الثانوية بنات، أدوا امتحان مادة الرياضيات إلكترونيًا عن طريق جهاز التابلت، بينما أدى 636 طالبا وطالبة في ٢٦ مدرسة أخرى على مستوى المحافظة الامتحان ورقيا عن طريق الكتاب المفتوح.