محافظ كفرالشيخ يكرم أوائل الشهادة الإعدادية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كّرم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، الأحد، أوائل الشهادة الإعدادية ومنح الـ24 طالبا وطالبة الأوائل شهادات تقدير، مقدماً لهم التهنئة على تفوقهم، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب، والدكتور طارق عمارة، رئيس مجلس أمناء التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية.

وفي كلمته، هنأ المحافظ، الطلاب الناجحين، متمنياً لهم دوام التوفيق والتقدم، مشيراً إلى أن طلاب مدارس كفرالشيخ حققوا العديد من المراكز على مستوى العالم في الابتكارات، كما حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية، مقدماً الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

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وذكر المحافظ أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 52 ألفا و333 طالبا وطالبة، أدى الامتحان51 ألفا و619 طالبا وطالبة، وبلغ أعداد الناجحين 42 ألفا و385 طالبا وطالبة، موضحاً أن نسبة النجاح بالمدارس الرسمية بلغت 82.25%، و97.77% بمدارس اللغات، كما بلغت نسبة النجاح بالمنازل 36.52.

وأوضح أن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح، جاء كالتالي: إدارات بيلا، فوه، شرق كفرالشيخ، قلين، سيدى غازي، غرب كفرالشيخ، سيدى سالم، مطوبس، الرياض، الحامول، دسوق، بلطيم، برج البرلس، وجاء تتريب المواد حسب نسبة النجاح، اللغة العربية بنسبة 88.45%، اللغة الإنجليزية 89.78%، الرياضيات 91.38%، الدراسات الاجتماعية 91.31%، العلوم 90.91%، الحاسب الآلي 96.81%، التربية الدينية 93.99%.

وحصل 24 طالبا وطالبة على ترتيب الأول مكرر بمجموع 280 درجة، وهم حبيبة رجب عبدالسلام الجمال_إدارة الرياض، منار إبراهيم محمد هلال جاويش_إدارة دسوق، هبة قدري عبدالنبى رمضان مرزوق_إدارة شرق كفرالشيخ، خديجة أمجد محمود فتح الله الدكرورى_إدارة شرق كفرالشيخ، آلاء فوزى عبدالمطلب دياب_إدارة مطوبس، إسراء عمر سعد أحمد إسماعيل الزغبى_إدارة دسوق، ندا مصطفى محمد مرسى سعد الدين_إدارة الرياض، أسماء أحمد عبدالحميد عاشور_إدارة سيدى سالم، آلاء محمد سعد زكى محمد_إدارة سيدى سالم، نورهان جلال السعيد عيد مرشدى_إدارة الرياض، بسملة هاني فاروق فؤاد السيد سليمان_إدارة شرق كفرالشيخ، محمد أحمد على خليل_إدارة الرياض، آية مكرم باشا عبداللطيف القزاز_إدارة سيدى سالم، سهير رمضان عبدالستار محمود إبراهيم_إدارة شرق كفرالشيخ، نسيبة فتحى عبدالفتاح أحمد عبدالسلام_إدارة برج البرلس، عمر مهدى أحمد أنور حسين_إدارة غرب كفرالشيخ، نورهان عبدالوهاب عبدالرحمن السيد ليمونة_إدارة دسوق، شهد محمود طه إبراهيم حسن_إدارة غرب كفرالشيخ، سارة أحمد رفعت أحمد رمضان_إدارة الحامول، حسن إبراهيم محمد السيد على دهيم_إدارة شرق كفرالشيخ، رنا محمد محمد على محمد_إدارة سيدى غازى، آية رمضان عبدالفتاح مغازي الطبخى_إدارة بلطيم، حنين باسم عبدالفتاح الأمشيطى_إدارة مطوبس، عمرو عبدالقادر صالح عبدالقادر القادرى_إدارة شرق كفرالشيخ.

محافظ كفرالشيخ يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

محافظ كفرالشيخ يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

محافظ كفرالشيخ يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

محافظ كفرالشيخ يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

محافظ كفرالشيخ يكرم أوائل الشهادة الإعدادية