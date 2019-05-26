شكرا لقرائتكم خبر عن أحراز «ولاية سيناء»: مقطع فيديو لذبح أشخاص وتناثر دمائهم على الأرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكملت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، عرض أحراز قضية «ولاية سيناء» المتهم فيها حمادة السيد، مدافع نادي أسوان، وآخرين، بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، وبعرض ملف يحمل عنوان «ولاية سيناء»، تبين أنه يحوي صورة لطفل ملقى أرضًا مقتولا.

وفي بداية المقطع صور لسيدتين منتقبتين يتحدثان، ثم ظهرت صور لأشخاص يتوعدون بعبارات ثم صور لأشخاص آخرين يتحدثون، ثم ظهرت صورة لشخص وهو يذبح آخر بسكين، ثم صورة لـ3 أشخاص آخرين يبدو أنهما قد تم ذبحهما، وأثاروا الدماء على الأرض، ويظهر من المقطع ومن العبارة الذي سبق ذكرها أنهم بعد حديثهم تم ذبحهم ويظهر بالصورة من الجانب الأيمن العلم الأسود الخاص بداعش مدون عليه «ولاية سيناء». كما ظهر بنفس المقطع صورًا أخرى لأشخاص يتم ذبحهما على يد آخرين ودمائهما تتناثر على الأرض.