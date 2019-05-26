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المراجعة النهائية للثانوية العامة فى مادة التاريخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم "الخليج 365"سلسلة مراجعات لطلاب الثانوية العامة، لنخبة من أفضل الأساتذة، على أمل أن تكون بعون الله تعالى سببًا فى تفوق أبنائنا الطلاب، وسبيلاً نحو الدرجات النهائية.

 

ويقدم ”الخليج 365” فى عدد اليوم المراجعة النهائية فى مادة التاريخ ، بأسئلة تغطى جميع أجزاء المنهج، مع نماذج إجابات مبسطة لنخبة من أفضل أساتذة المواد.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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