شكرا لقرائتكم خبر عن المراجعة النهائية للثانوية العامة فى مادة التاريخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم "الخليج 365"سلسلة مراجعات لطلاب الثانوية العامة، لنخبة من أفضل الأساتذة، على أمل أن تكون بعون الله تعالى سببًا فى تفوق أبنائنا الطلاب، وسبيلاً نحو الدرجات النهائية.
ويقدم ”الخليج 365” فى عدد اليوم المراجعة النهائية فى مادة التاريخ ، بأسئلة تغطى جميع أجزاء المنهج، مع نماذج إجابات مبسطة لنخبة من أفضل أساتذة المواد.
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