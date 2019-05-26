شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: إنهاء تطوير محطة مصر بالإسكندرية بالكامل إبريل 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلفت هيئة السكة الحديد المقاول المنفذ أعمال تطوير محطة مصر بالإسكندرية بالانتهاء من أعمال مشروع تطوير المحطة بالكامل قبل إبريل 2020، على أن يتم الانتهاء من أعمال التطوير الداخلية بالمحطة نهاية سبتمبر المقبل.

وقالت مصادر لـ ”الخليج 365” إن أعمال تطوير المحطة تصل تكلفتها إلى 145 مليون جنيه، تشمل تطوير مبنى المحطة بالكامل وتطوير الأرصفة، بجانب إنشاء مبنى بديل لمخزن المعدات وتطوير نفق المشاة لربط الأرصفة وتطوير الساحة الخارجية والواجهات الداخلية والخارجية.