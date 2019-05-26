شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء" تبحث إمكانية إعادة النظر فى أسعار تعريفة الكهرباء بالوادي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، أنها ستبحث إمكانية إعادة النظر في أسعار تعريفة الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد مراعاة لأهالي المحافظة لاسيما مع الظروف المناخية وذلك في ضوء توصية لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الاحد، برئاسة المهندس طلعت السويدى، أثناء طلب الإحاطة المقدم من النائب داود سليمان، بشأن إعادة النظر في تعريفة الكهرباء والاستهلاك خاصة بمحافظة الوادي الجديد بما يتناسب مع الظروف المناخية لها.

وقال النائب داوود سليمان، إن درجة الحرارة تصل في محافظة الوادى الجديد إلى 47 درجة، الأمر الذى يزيد من استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع الحرارة على البشر والحيوانات والزراعات، مقارنة باماكن أخرى.

وفى هذا الصدد، أوصت اللجنة، مجلس الوزراء ووزير الكهرباء بإعادة النظر بالفعل في ذلك أسعار الكهرباء في تلك المناطق، نظرا لظروفها المناخية، وأعلنت الوزارة قبولها للطلب، مع الوعد بالدراسة والعمل على تنفيذه، لاسيما وانه امر منطقى.

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يأتي ذلك لاسيما بعد تأكيد رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الجهاز يعمل في إطار القانون والذي حدد اختصاصاته في اقتراح التعريفة العادلة وأي استثناء يُحال إلي مجلس الوزراء لاعتبارات تعرض أمامه.