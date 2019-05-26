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رئيس المجلس العسكرى الانتقالى يتوجه إلى الإمارات فى زيارة رسمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ظهر اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستغرق يوما واحداً، بحسب بيان من المركز الإعلامى للمجلس العسكرى الانتقالى.

 

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وكان في وداعه بمطار الخرطوم الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي وعدد من المسئولين بالدولة.

 

 

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